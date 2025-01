Eksperdid õpetavad, kuidas hoida bränd elus kiirelt aeguvate trendide vahel

Saates “Eetris on turundusuudised” jagavad Karl Altraja ja Urmas Villmann oma vaateid noorte sihtrühmade, brändilojaalsuse ja trendidega kaasas käimise väljakutsetest.

Noore tarbija analüüsimisel toodi esile vastuoluline nähtus: noor tarbija võib olla pühendunud brändidele, mille tooteid ta pole veel kunagi ostnud, kuid mida ta aktiivselt jälgib ja ihaldab. See avab uusi strateegilisi võimalusi, kuid nõuab turundajatelt järjepidevust ja autentsust. “Noorte kõnetamine ei ole ühekordne kampaania, vaid pikaajaline strateegiline töö,” rõhutas Trickster Studios i kaasasutaja.

Lisaks keskenduti saates brändilojaalsusele ja hinnatundlikkusele. Praeguses keerulises majandusolukorras kipub hinnakommunikatsioon varjutama emotsionaalset sidet, mida brändid on hoolikalt ehitanud. Kontuur LB loovjuht hoiatas, et lühiajaliste trendide pimesi järgimine võib brändi hoopis kahjustada. “Trendide pimesi jäljendamine on ohtlik lõks. Bränd peab igal kanalil olema järjepidev ja äratuntav,” rõhutas Villmann.