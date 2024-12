Tagasi 25.12.24, 16:00 Kasulik kuulamine: kuidas oma ettevõtte brändi tugevamaks muuta Värskelt ilmunud raamatu „360° mudel tööandja brändingus“ autorid Evelin Org ja Olesija Saue tutvustavad saates „Äripäeva raamatuklubi“ lähemalt, mis on tööandja bränding, miks sellega peaksid tegelema kõik ettevõtted mis tahes sektorist ja kuidas see viib ettevõtte tulemuslikkuse ja töötajate rahulolu järgmisele tasandile.

Pildil vasakult Eva Kinkar ja Evelin Org Foto: Andres Laanem

Laias maailmas on tööandja bränding teemana juba pikemat aega tuntud, samas Eestis on see uus suundumus alles hoogu võtmas. Kohalike ettevõtete ja asutuste seas on valdkonna pioneerid ja koolitajad Evelin Org ja Olesija Saue, kes on teemaga tegelenud ligi kümme aastat. Nende kogemuse põhjal on igasugune brändingutegevus viimastel aastatel tohutus tõusutrendis – edulugusid on palju, näiteid on erinevaid ja neid on palju –, samas on veel arenguruumi teadlikkuse tõstmisel, juhtide kaasamisel ja ka tööelu mõtestamisel.

Saatekülalised avavad tööandja brändingu teemat mitmekülgselt ja arutlevad, miks peaks tegelema digitaalse kuvandiga, kes võiks olla hea brändisaadik, missuguseid kulusid aitab tugev bränding kokku hoida ja millest brändi kujundamisel peale hakata. Tuuakse ka inspiratsiooninäiteid ettevõtetest, keda selles vallas eeskujuks võtta. Saadet juhib Eva Kinkar.