Tagasi 23.01.25, 12:22 Lihatööstuse juht: tehisintellektile tasub tootmises võimalus anda Nõo Lihatööstuse juht Ragnar Loova sõnul muutus tehisintellekt 2023. aastal laiemale üldsusele kättesaadavamaks ja ka Nõo otsustas, et tehisintellekti oma tootmises ära kasutada.

Janek Kiudorv, Anu Hännikäinen ja Ragnar Loova. Foto: Harro Puusild

Saates "Fookuses: tark tööstus" on külas äsja uue tehase avanud Aquaphor Toolingu tegevjuht Janek Kiudorv, Aquaphor Internationali ekspordidirektor Anu Hännikäinen ning tehast laiendav ning mullu edukalt tehisintellekti juurutanud Nõo Lihatööstuse juht Ragnar Loova.

Nii Lõuna-Eestis tegutseva Nõo Lihatööstuse juht kui ka Aquaphori juhid tunnistasid saates, et tippspetsialistide leidmine nendes piirkondades on keeruline ning mõlemal tuleb töötajaid ka ise koolitada.

Ragnar Loova rääkis, et eelmisel aastal lahkus turult viis lihatööstust. Tema sõnul on pea 10% lihatööstusest olnud raskustes ja pidanud ühel või teisel põhjusel turult lahkuma. “Just vestlesin ühe meie enda töötajaga, kelle küsimus mulle oli, kas meie jääme ellu? Saan kinnitada, et Nõo jääb ellu – näeme kriise ja majanduslangusi võimalusena rohkem investeerida, areneda ja olla innovaatiline,“ kinnitas Loova.

Aquaphori ekspordidirektori Anu Hännikäineni sõnul nemad veel AI-d ei kasuta ja eelistavad olla vaatleja rollis. „Tootmises on meil ettevaatlik seisukoht. Meil on palju programmeerimist ja robootikaga tegelemist, nii et veel vaatleme,“ sõnas ta.

Äsja avatud Aquaphor Toolingu juhi Janek Kiudorvi sõnul näevad nemadki oma tehases tehisintellektile tulevikus kohta, kuid enne seda tuleb veel tegeleda automatiseerimise ja robotiseerimisega.

Rääkisime mõlema ettevõttega ka Eesti tööstuse olukorrast, samuti tehnoloogiast ja digitaliseerimisest ning sellest, millised on suurimad väljakutsed tootmise automatiseerimises. Saadet juhib Harro Puusild.