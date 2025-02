Tagasi 04.02.25, 12:15 Ehitusmaterjalide müügis läks ühel valdkonnal taas palju paremini Ehitusmaterjalide müügiettevõtete käive kasvas eelmisel aastal täpselt hinnatõusu jagu ehk 1,6 protsenti, kuid uhkelt 28% kerkis puidu- ja ehitusmaterjalide hulgimüügivahendajate käive.

Üldiselt pole ehitusmaterjalide tootjate olukord kiita. Foto: Raul_Mee

“See on ekspordituru teema, et puidust ehitusmaterjalide tootjatel on hakanud minema paremini,” rääkis konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv värsket ehitusmaterjalide tootmise raportit tutvustades. Samas ukse- ja aknatootjate koondkäive mullu siiski kahanes.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis tegi Kõiv ülevaate, kuidas käib ehitusmaterjalide tootjate käsi ja miks julgevad juhid selles sektoris juba veidi optimistlikumalt tulevikku vaadata. Samuti arutles ta, millele ettevõtjad tänavu keskenduvad, kui paljudes sektorites on kasulikkus jätkuvalt surve all.

Küsis Karl-Eduard Salumäe.