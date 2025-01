Tagasi 29.01.25, 13:10 Kõigile ehitajatele tööd ei jätku: firmasid jäi aastaga oluliselt vähemaks Ehitusettevõtete koondkäive püsis ühtlasel tasemel kogu eelmise aasta, kuid sektori töötajate arv langes neli kvartalit järjest ja ka ettevõtteid jäi aastaga vähemaks, selgus Infopanga värskest konkurentsiraportist.

Kõigile ehitajatele tööd ei jätku, selgus konkurentsiraportist. Foto: Andras Kralla

“Kui me vaatame ettevõtteid, kes näiteks ületavad miljoni euro käibepiiri, siis nende arv on kahanenud 10%, mis on väga suur kahanemine. See näitab ka, et väiksemad tegijad lahkuvad turult. Kõigile tööd ei jätku,” rääkis konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis antud intervjuus tegi ta ülevaate, mida ootavad ehitus- ja arendusettevõtete juhid uuelt aastalt ja miks on ettevõtjad laiemalt majanduse käekäigu suhtes analüütikutest pessimistlikumad. Samuti rääkis Kõiv, mis selgus mootorsõidukite müügi ja kinnisvara korrashoiu konkurentsiraportitest.

Küsis Laura Saks.