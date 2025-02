Tagasi 20.02.25, 12:00 Tehasejuht valgustab, kuidas kaks tehast ühendada: alguses peab suruma Saates “Fookuses: tark tööstus” on külas elektriseadmete tootja Legrand Estonia tehasejuht Villem Pomerants, kelle töölaual on ülesanne viia ettevõtte kahe tehase – Keila ja Paide – tootmine samale tasemele.

Legrand Estonia tehasejuht Villem Pomerants. Foto: Harro Puusild

Saates on fookuses Legrandi senine teekond Eestis – meenutame ettevõtte tulekut Eestisse 2021. aastal ja avame viie aasta plaani, mille eesmärk on viia kahes erinevas kohas asuvad tehased samale tasemele nii, et standardid oleksid täpselt samad. Saates räägime kahe tehase ühendamise loost täpsemalt. Avame seniseid muudatusi, õnnestumisi ja õppetunde.

2021. aastal ostis osa Ensto Eesti äridest Prantsuse kontsern Legrand. Ostuga tuli kaasa kaks tehast, millest kaugemal ehk Kesk-Eestis asuv tehas oli Keila tootmisega võrreldes erinev. Paika pandi viie aasta plaan ehk roadmap, millest praegu on käimas viimane kolmandik.

“Kui Legrand suurema tüki Enstost ära ostis, siis sellest ajast on fookus olnud tõsisemalt sellel, et tehased päriselt töötaksid ühtemoodi,” selgitab Pomerants saates. Tema sõnul ongi ettevõtte unistus see, et kahel tehasel oleks sama juhtimine ja samad protsessid.

Tegeleda tuleb sellega, et rutiinid oleksid paigas ja vastaksid grupinõuetele. “Viimased aastad on Paide tehases olnud pull-metoodika rakendamisel ja kanban-süsteemi kasutusele võtmisel,” märgib tehasejuht.

“Mind juhina motiveerib see, et inimesed on kaasa tulnud, me teeme neid asju koos, meil on ühine eesmärk. Ma ei pea enam juhina suruma, vaid saan olla toetav meeskonnaliige selle projekti elluviimisel,” jätkab ta.

Kuidas edukalt tehasemeeskonda kaasata? “Kõik hakkab peale heast kommunikatsioonist, inimesed peavad teadma, mida me teeme, miks me tahame seda teha ja mis on lõplik visioon, kuhu soovime jõuda. Sealt tuleb järgmise sammuna see, et alguses peavad juhid iga päev seda muudatust ellu “suruma” ja pidevalt kontrollima, et liigutakse õiges suunas,” selgitab Pomerants.

Saadet juhib Harro Puusild.