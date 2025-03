Tagasi 03.03.25, 10:09 Iirimaale kolinud välisüliõpilastele pakutakse üürida seksi eest tuba Iirimaa rahvusvaheliste üliõpilaste nõukogu küsitlusest selgus, et iga kahekümnes naissoost vastaja oli kas saanud pakkumise rentida Iirimaal tuba seksi eest või oli näinud sellist üürikuulutust.

Kuula pikemalt Iirimaa eluasemekriisist saatest "Obskuurne majandus". Foto: Reuters/Scanpix

Irish Times kirjutas Boliiviast pärit 38aastasest digiturunduse eriala lõpetanud Darling Duranist, kes otsis üüripinda Dublinis. Tema Facebooki voogu ilmus kuulutus ühe magamistoaga korteri kohta, mille üür oli 700 eurot kuus. Kui ta aga kohtus korterit reklaaminud mehega, selgus, et mees elas seal ise ning üürnik pidi temaga voodit jagama.

Mees selgitas, et töötab öösiti ja pole siis tavaliselt kodus, mistõttu saaks Duran samal ajal voodis magada. Lisaks sõnas ta, et voodi jagamine poleks tema jaoks probleem, kuna ta on vallaline.

Saadet juhib Ireene Kilusk.