Tagasi 06.03.25, 07:15 Otse Torontost: kaubandussõtta kistud Kanadas võrreldakse Trumpi Putiniga USA president Donald Trump on asunud läbi viima suuri ja ohtlikke muutusi nii siseriigis, kui oma naabrite suhtes, rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis Toronto ülikooli professor, ajaloolane ja politoloog Andres Kasekamp.

Trumpi tollid käivitasid Kanada kaubanduses kodumaise toodangu kampaania. Foto: SIPA/Scanpix

Kanadas ollakse Trumpi kehtestatud 25% tollimaksust nördinud. “Seda nähakse mitte ainult kaubandussõjana, vaid rünnakuna suveräänsuse vastu,” märkis Kasekamp.

Tema sõnul tõmmatakse otseseid paralleele Ukrainaga: peaminister Justin Trudeau on võrrelnud Trumpi Putiniga, olles viimast nimetanud “verejanuliseks türanniks”.

Kasekamp meenutas, et Trump nõudis oma esimesel ametiajal uut vabakaubanduslepet Kanada ja Mehhikoga.

“Ta sai selle aastal 2018 ja kiitis seda toona kui kõige paremat diili. Nüüd heidab ta Ameerika eelmistele juhtkondadele ette halbu kokkuleppeid, unustades, et ta ise sõlmis selle lepingu, mida nüüd rikub. Nii et need tollimaksud pole üksnes rumalad, nagu kirjutas Wall Street Journal, vaid ka ebaseaduslikud,” märkis Kasekamp.

Fentanüüli teema, mis väidetavalt üle põhjapiiri USAsse voolab, on Kasekampi hinnangul otsitud ettekääne. Seda selleks, et teemat saaks käsitleda julgeoleku-, mitte kaubandusküsimusena, mis võimaldab presidendil Kongressist mööda minna.

Samas võiks Kanada teha etteheiteid hoopis USAle: “Suurem osa tulirelvadest, mida kasutatakse siin kellegi mõrvamiseks, tulevad üle Kanada piiri illegaalselt USAst.”