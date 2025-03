Tagasi 07.03.25, 12:08 Tallinna vanalinna uus äri meelitab maailma miljonäre ja miljardäre Tallinna vanalinnas tegutsevat Bombay Groupi külastavad usinalt miljonärid ja miljardärid, kes võiksid ka tulevikus Eestisse investeerida, ütles äri eestvedaja Dajana Tiitsaar.

Bombay Club Tallinna vanalinnas Foto: Kius Kaasik / Delfi Meedia / Scanpix

Maailmas on 70 miljonit miljonäri ja 3000 miljardäri, kellest osa hakkavad leidma teed Tallinna eksklusiivse Bombay Groupi teenusteni, rääkis Tiitsaar Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Seal on klubi, restoran, peagi avatakse hotell ja spaa jpm.

Bombay Groupi ühe juhi Dajana Tiitsaare salasoov on aga, et need inimesed hakkaksid Eestisse investeerima, sest klubi külastades tutvuvad väikese riigiga lähemalt.

Tiitsaar selgitas täpsemalt, kuidas äri toimib, millised inimesed seal käivad ning kuidas klubi miljonäride ja miljardärideni jõuab. Samuti tegi ta juttu sellest, mida kavatseb klubi veel oma kompleksi rajada, kuidas käib eksklusiivklubisse töötajate värbamine ning kas jõukad muretsevad Venemaa läheduse pärast.

Küsis Viivika Rõuk.