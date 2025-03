Tagasi 08.03.25, 06:00 Inimesed on olulisemad kui tulemused: Tartumaa gasellid jagavad kiire kasvu saladusi Kahekordse gaselli Lydia Hotelli juhil Kersti Selil pole kahtlustki, et ettevõttes on inimesed tähtsamad kui tulemus. “Kui on head inimesed, tulevad ka head tulemused,” ütleb Seli.

Lydia Hotelli juht Kersti Seli ütleb, et vaatamata majutusettevõtet räsinud koroona-aastatele suudeti kiirelt olukorraga kohaneda ja sellest väljuda edukamana kui kunagi varem. Foto: Raul Mee

Kristi Seli ütles, et on kõrghooaja suhtes optimistilikult meelestatud. Küll aga toob ta välja, et külalislahkuse sektor liikumas sinnapoole, kus majutusplaane tehakse viimasel hetkel, mistõttu täieliku pildi saab kätte alles detsembris.

Kolmekordse gaselli Juurviljaait tegevjuht Toomas Ollissaar ütleb, et tootmisettevõttena on nende kasvule viimase kümne aasta jooksul kaasa aidanud masinatesse, seadmetesse ja tootmishoonetesse tehtud investeeringud ning konkurendi ost. Peamise väljakutsena näeb ta uute töötajate värbamist, mistõttu moodustavad Juurviljaaida tööjõust enamiku välismaalased. “Töö on füüsiliselt raske ja kahjuks eestlased seda enam väga teha ei taha,” nendib Ollissaar.

Pereettevõttena tegutsev kaubaveofirma Frux tõi sel aastal ära juba kolmanda gasellitiitli. Ettevõte juht Maikel Lastik nägi juba maast madalast, kuidas ema transpordifirmas toimetas, tänu sellele leidis ka ise pärast keskkooli lõppu tee ettevõtlusesse. Nüüd tegutsebki Lastik ettevõttes koos emaga.

Mis on pereettevõtluse plussid? “Usaldus. Pole kolmandat isikut, kes klientidega minema võiks jalutada. Perekond juba selga ei pööra,” ütleb Lastik. Küll aga toob Lastik välja, et pere- ja töösuhted kipuvad siiski omavahel segunema, mistõttu võib ka jõululauas minna jutt kergesti tööasjadele.

Millised kordaminekud on veel Tartumaa gaselle saatnud ja milliseid mõtteid nad 25. Gaselli Kongressist kaasa võtsid, saad kuulata saatest “Kiired ja vihased”.

Saatejuht on Julia Laidvee.

Gaselliliikumist toetavad AJ Tooted ja Finora Bank.