Tagasi 10.03.25, 09:40 Lõuna-Koreas käinud ettevõtja: seal jõuab kiiresti diilini Umbes nädal aega tagasi Lõuna-Koreas ehitusmessil käinud Creatomus Solutionsi arhitekt ja asutaja Renee Puusepp kiidab sealset võimalust jõuda kiiresti lepinguni.

Creatomus Solutionsi arhitekt ja asutaja Renee Puusepp Foto: Raul Mee

Puusepp rääkis Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis, et tema juhitaval ettevõttel on praegu läbirääkimised pooleli, kuid tunnistas, et näiteks teised äsja Lõuna-Koreas käinud Eesti ettevõtted said samuti hea elamuse, kellest nii mõnigi jõudis reaalse müügitulemuseni.

Puusepp rääkis ka lähemalt, miks Lõuna-Korea turg sobib Eesti ettevõtjatele paremini kui näiteks Jaapan.

Renee Puuseppa intervjueeris Hando Sinisalu.