Tagasi PRO 12.03.25, 16:00 Läbi põlenud juhi tee tagasi: musta auku viib kiretu töö Ehituse digitaliseerimisega tegeleva idufirma Remato kaasasutaja Madis Lehtmets postitas kaks aastat tagasi sotsiaalmeediasse midagi, mida sinna tavaliselt ei kirjutata – läbipõlemise tõttu võtab ta aja maha ja taandub enda loodud ettevõttest. Täna on ta tagasi juhirollis Eesti era- ja riskikapitalifondide liidu EstVCA eesotsas.

Madis Lehtmets räägib saates „Juhi jutud“ enda läbipõlemise lugu. Foto: Helena Lehtmets

„Puudub motivatsioon ja huvi hommikul voodist tõusta. Nii kui ärkad ja hakkad mõtlema selle peale, et pean tööle minema, siis see on väga vastukarva idee. Survestad ennast ja teed selle ikkagi ära, aga see tunne ei kao ei homme, ülehomme, kuu aja pärast. Oled vaimselt ja füüsiliselt väsinud, ei ole lihtsalt energiat ennast kuidagi tegudele toimetada.“