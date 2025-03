Tagasi 14.03.25, 08:09 Lauri Hussar: vara on öelda, kas kohalikku omavalitsusse kandideerin, aga tänavale tulen küll Praegu riigikogu esimehena tegutsev Lauri Hussar keskendub esialgu riigikogu juhatuse valimistele ja siis vaatab edasi, kas läheb hääli püüdma ka kohalike omavalitsuste valimistele.

Riigikogu esimees Lauri Hussar, Eesti 200 Foto: Liis Treimann

Hussar rääkis intervjuus Äripäeva raadiole, et kuigi ta praegu veel ei tea, kas kavatseb kohalike omavalitsuste valimistel kandideerida, läheb ta kindlasti tänavatele Eesti 200 poliitikast rääkima.

Hussar usub, et Eesti 200 on piisavalt tugev erakond ka kahe aasta pärast, kui on aeg valida uus riigikogu koosseis.

Lisaks tuli juttu heast õigusloomest ja uue koalitsiooni mõjust riigikogu tööle.

Lauri Hussarit intervjueeris Neeme Korv.