Tagasi 20.03.25, 14:21 Ehitusmaterjalide müüja alanud aastast: juba läheb paremini Ehitusmaterjalide vahendaja Tervemaja OÜ omanik ja juhatuse liige Peeter Lossmann selgitab, et kuigi ettevõtte aasta on alanud müügi mõttes väga hästi ning märtsi keskpaigaks on eelmise aasta esimese kvartali mahud ületatud, ei ole hinnatõusu plaanis.

K-Rauta ehituspood, kus muu hulgas on müügil ka Tervemaja OÜ vahendatud ehituskaup. Foto: Eiko Kink

Eramajade ehitamisest kõnelevas "Ruutmeetrite taga" saates rääkis tervislikke ehitusmaterjale müüva väikeettevõtte juht ja omanik, et ettevõte on kaks viimast aastat olnud teadlikult "nulli-miinuse piiril", et mitte koormata raskel ajal kliente, ehitajaid ja majatootjaid. "Raskel ajal peab olema solidaarne. Küll see hea aeg tuleb ka tagasi," on Lossmann optimistlik.