Tagasi 24.03.25, 11:11 Universaal Universum sulgeb kauplusi ja koondab töötajaid Kaupluse Universaal Universumi asutaja Margus Kalam näeb poe tulevikku tumedates toonides.

Piirangud vesipiipudele ja tubakatoodetele viisid ettevõtte madalseisu. Foto: Andras Kralla

Universaal Universumit on negatiivselt mõjutanud just tubakatoodete müügi keelustamine, sest suure osa varasemast käibest tõid poele vesipiibud ja vesipiibutarvikud. "Suitsetamisega võitlemine ja suitsetamise keelustamine on pannud meile suure põntsu. Tänu vesipiipudele saime me kunagi laineda ja keldripoest välja tulla. Vesipiibud panid äri käima," rääkis Margus Kalam.