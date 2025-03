Tagasi 24.03.25, 10:19 Uus taristuminister: mulle väga meeldib, et ettevõtjad on kampa võetud Uus taristuminister Kuldar Leis hindab kõrgelt, et ettevõtjaid on rohkem riigi juhtimisse kaasatud.

Uus taristuminister Kuldar Leis. Foto: Andras Kralla

"Mulle väga meeldib, et ettevõtjad on võetud kampa. Eestis on nüüd kümneid ettevõtjaid, kes saavad ka panustada. Ma loodan võimalikult palju just sellise ettevõtluse vaimuga koostööd teha," rääkis värske taristuminister.