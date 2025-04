Tagasi 08.04.25, 09:58 LHV: investorid kasutavad börside langust ära Investorid on viimasel ajal väga aktiivselt müünud oma seniseid positsioone, aga samal ajal on kasvanud märkimisväärselt uute investeeringute maht, ütles LHV vanemmaakler Marten Põllumees.

Investorid müüvad ja ka ostavad praegusel ajal. Foto: Liis Treimann

Põllumees rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis lähemalt, et suures mahus on nii müüdud kui ka ostetud S&P 500 indeksil põhinevaid fondiosakuid. Samuti avaldas vanemmaakler, milliseid üksikaktsiaid on müüdud enim ja mille vastu on suur ostuhuvi.

Lisaks andis Põllumees nõu, kuhu tasuks praegu investeerida keskmise riskitaluvusega inimesel, kellel on vaba raha näiteks 20 000 euro jagu.

Marten Põllumeest intervjueeris Lauri Leet.