Tagasi 07.04.25, 15:50 Lehman 2.0 paistab. Või siis ei paista Donald Trumpi jõhkrad tollid ei ole ainult või isegi ennekõike USA mure, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Teravmeelsemad on juba nentinud, et USA presidendi Donald Trumpi „vabastamispäev“ tõepoolest vabastas investorid suurest hulgast kapitalist. Kõigepealt muidugi USA börsil , kuid šokk ja langus jõudis kiiresti ka Aasia ja Euroopa turgudele, nagu globaliseerunud maailmas ootuspärane.

Juba kõlavad ka võrdlused Lehman Brothersi kokku varisemise päevaga. Küsimus on selles, kas maad võtnud ebakindlus sunnib pankasid laenamist piirama. Kui sunnib, siis sealt edasi on uued siirded ja doominoefekt lihtsad tekkima.

Väga võimalik, et midagi niisugust ei sünni ning 3‒6 kuu pärast meenutame Trumpi tolle kui järjekordset ehmatust, mis õnneks ilma suuremata mööda läks. Äripäev leiab aga, et nüüd ja praegu on Lehmanist alguse saanud masu ja selle peamiste õppetundide meenutamine omal kohal.

Meie meelest joonistuvad olukorda analüüsides välja vähemalt neli järeldust.

Esimene järeldus: ajalugu meid palju ei aita. See näitab küll veenvalt, et laialdased tollid pole Ameerika Ühendriike tegelikult mitte kunagi aidanud, kuid maailma majandus on vahepeal sedavõrd ulatuslikult läbi põimunud, et jõhkrate tollimäärade täit mõju me alles hakkame nägema. Jälgime ja (tõenäoliselt) imestame.