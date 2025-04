Tagasi 08.04.25, 11:18 Maksuamet sõelus välja 100 kahtlast ettevõtet, kes viivad kasumi Eestist välja: lähiajal tuleme teie juurde Maksu- ja tolliamet on praeguseks välja sõelunud ligikaudu 100 ettevõtet, kes viivad Eestist kasumi välja, aga kelle kohta on vaja rohkem infot, ütles maksu- ja tolliameti tulumaksu osakonna juht Madis Laas.

Foto: Andras Kralla

Laas rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et praeguseks on maksuametnikud jõudnud tegeleda umbes 20 ettevõttega, aga teistega võetakse ühendust lähiajal. Samas toonitas Laas, et 100 ettevõtet on praegune hinnang ning lähiajal võib see muutuda. "Homme võib olla juba 200," märkis ta.

Laas selgitas, et varasemad juhtumid on enamasti saanud selguse enne kohtusse jõudmist, aga ka kohtusse liikunud vaidlused on maksuameti esindaja sõnul lõppenud pigem riigi kasuks.

Madis Laasi intervjueeris Lauri Leet.