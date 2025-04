Tagasi 02.04.25, 12:19 Elavjõudu vähendanud maksuamet kogub rekordiliselt makse Maksu- ja tolliameti jaoks tähendab 2025. aasta aga enamat kui muudatuste jõustamist – fookuses on usalduspõhise maksukeskkonna arendamine, riskipõhine järelevalve ja digilahenduste senisest tõhusam kasutamine.

Raigo Uukkivi, Aune Maria Marjapuu ja Paavo Siimann. Foto: Andres Laanem

Äripäeva raadio saates “Finantsuudised fookuses” on külas maksu- ja tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi ning tulumaksuosakonna juhtivspetsialist Aune Maria Marjapuu . Saates räägitakse, millised on maksu- ja tolliameti tänavused prioriteedid ja suurimad väljakutsed – alates maksulaekumiste suurendamisest ja maksuvõlgade vähendamisest kuni tulumaksureeglite muudatuste, digitaalse andmepõhise järelevalve ja rahvusvaheliste maksutrendidega kohanemiseni.

Saatest selgub ka, et ühest küljest on maksu- ja tolliamet vähendanud oma töötajate arvu ja suurendanud automaatsete lahenduste hulka, aga samal ajal on maksulaekumised kasvanud uute rekorditeni.

Arutluse all on ka ümbrikupalgad, skeemid OÜ-tamisega, dividendide maksustamine ning see, kuidas maksuamet soovib ettevõtjatega koostööd süvendada, mitte vastandumist tekitada.

Saadet juhib Paavo Siimann.