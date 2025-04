Tagasi 11.04.25, 16:00 AI džinn on pudelist väljas Tehisaru muudab kogu maailma ja mõtlemist. Säilenõtkus muutustega toime tulekuks on neil, kes julgevad katsetada.

Priit Ilomets.

Foto: Andres Laanem

AI ehk tehisaru on tulnud, et jääda ja muuta meie maailma ning mõtteviisi. Kas, mida ja kuidas teha, et AI võimalused enda ja äri kasuks tööle panna? Või on targem oodata, kuni tehisaru on “rohkem valmis”?

AI-koolitaja Priit Ilomets räägib saates “Äripäeva juhtimiskool”, et tehisaruga pusima, katsetama ja mängima peab hakkama kohe ning seejuures tuleb omaks võtta algaja mõtteviis. Ilometsa sõnutsi on kõige olulisem mõtteviisi muutus, mitte parima tööriista teadasaamine.

Lisaks tuleb saates juttu tõhusamalt õppimisest, 10-80-10 printsiibi muutustest, AI tööriistadest ja koolitamisest.

Saatejuht on Tuuli Seinberg.