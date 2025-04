Tagasi 15.04.25, 15:45 Tööandja maine pole medal, vaid igapäevane proovikivi Eesti hinnatuimate personalijuhtide sõnul on tööandja maine väärtuslik valuuta, kuid selle peab iga kord uuesti välja teenima.

Vasakult: Ingrid Viinapuu (Telia), Maris Viires (Helmes), Helen Roots (Personaliuudised), Age Leedo (LHV), Maarja Mölder (Ragn Sells), Kadi Piikov (Eesti Energia).

Foto: Andres Laanem

Saates „Töö ja palk“ oli külas personalijuhtide raskekahurvägi: Maris Viires Helmes ), Maarja Mölder ( Ragn-Sells ), Ingrid Viinapuu (Telia), Age Leedo (LHV) ja Kadi Piikov ( Eesti Energia ). Fookuses olid mitmesugused tunnustused, mida tööandjad saavad – unistuste tööandja, ihaldusväärne tööandja, TOP tööandja, atraktiivne tööandja jne. Kõik saatekülalised esindavad organisatsioone, mis figureerivad pidevalt nende konkursside eesotsas.

Stuudios arutati, mida need tiitlid organisatsioonidele annavad, kas ja kuidas need aitavad talente ligi tõmmata ning millist vastutust ja pinget need endaga kaasa toovad. Saatekülalised nentisid üksmeelselt, et maine käib neist sageli ees, aga kui inimene tööle tulles neid ootusi ei kohta, saab väga ruttu selgeks, et midagi on valesti, ja sellel on hind.

Saates rõhutati, et kuigi mõnel konkursil, näiteks unistuste tööandja valimisel on kriteeriumiks ka oma töötajate ja juhtide hinnang, hindavad enamiku tiitlite puhul tööandjaid tavalised inimesed tänavalt. See tähendab, et kuvand sünnib suuresti reaalselt tehtud töö ja inimeste kogemuste põhjal.

Kuidas alustada, kui soov saada tunnustatud tööandjaks on alles esimeses faasis? Saate lõpus jagasid külalised praktilisi soovitusi – näiteks tõid nad välja, et hea juhtimine ei ole boonus, vaid inimõigus. Ja et tööandja kuvand peab olema aus: lubadused, mida antakse, peavad tööle tulles ka tegelikkuses kehtima.

Saadet juhtis Personaliuudiste juht Helen Roots.