Tagasi ST 15.04.25, 14:16 Töötajate tervisesse panustavad ettevõtted on tööturul rohkem hinnatud Tööandja ravikindlustus tagab kiirema juurdepääsu eriarstiabile ja katab ka hambaravi, psühholoogilist nõustamist ja muid raviteenuseid. Motivatsioonipaketis on see kõrgelt hinnatud, räägitakse värskes Äripäeva raadio sisuturundussaates.

BTA Kindlustuse isikukindlustuse tootejuht Jana Mängel ja If Kindlustuse isikukindlustuse riskijuht Evelin Strikholm.

BTA Kindlustuse isikukindlustuse tootejuhi Jana Mängeli sõnul lükkuvad tänu kindlustusele ravijuhud kaugemasse tulevikku või tuleb neid üldse harvem ette.

If Kindlustus e isikukindlustuse riskijuht Evelin Strikholm leiab, et tervishoiuteenuste hinnatõusu tõttu tuleks maksuvaba piirmäära tõsta. Alates 2018. aastast kehtib tööandjale eraravikindlustuse kindlustusmaksele maksuvabastus kuni 400 eurot töötaja kohta aastas.

„Tihtipeale on riiklikult rahastatud raviteenustele pikad järjekorrad. Seetõttu sõlmib üha rohkem tööandjaid oma töötajate kaitseks ravikindlustuse lepingu. Täiendav ravikindlustus on osutunud praktikas vajalikuks ja ühtlasi on kõrgelt hinnatud osa töötajate motivatsioonipaketist,“ lisas ta.

Eesti kindlustusturul pakuvad tööandja ravikindlustust seitse kindlustusandjat: BTA, Compensa Elukindlustus, ERGO, If Kindlustus, LHV Kindlustus, PZU ja Seesam.

Saates arutatakse, mida tööandja ravikindlustus annab tööandjale ja töötajale, millised teenused kuuluvad ravikindlustuse alla ja millised takistused on selle levikul. Saadet juhib Juuli Nemvalts.