Tagasi ST 02.04.25, 10:09 Juhtide kogemused: kuidas targalt hooajatöötajaid värvata? Suvehooaja lähenedes valmistuvad paljud Eesti ettevõtted suuremaks töökoormuseks. Rohkem kliente, rohkem tellimusi, rohkem liikumist. On täiesti loogiline, et sellega koos kasvab ka vajadus lisatööjõu järele – olgu selleks abikäed köögis, leti taga, ladudes või suurüritustel. CVKeskus.ee tööportaal aitab igal aastal sadadel tööandjatel hooajaks sobivaid inimesi leida. Aga tõeliselt edukad on need, kes ei otsi lihtsalt käsi appi, vaid näevad hooajatöös pikemat mängu.

Ristikheina Kohvik on korduvalt leidnud suveks tööle tulnud noorte seast inimesi, kes jäävad nende juurde tööle kauemaks.

Järjest rohkem ettevõtteid mõistab, et hooajatöö pole ainult hädavajalik ajutine lahendus. Õigesti üles ehitatud hooajatöö värbamine võib olla strateegiline samm – uute töötajate leidmiseks, tööandjabrändi kasvatamiseks ja paindlikuma meeskonnamudeli loomiseks.

Hooajatöö kui talentide kasvulava

Tallinna toidukoht Ristikheina Kohvik ei kasuta hooajatööde värbamist ainult kiireks abijõu leidmiseks – nende jaoks on see võimalus kasvatada oma tulevikutiimi. „Oleme korduvalt leidnud suveks tööle tulnud noorte seast inimesi, kes jäävad meie juurde kauemaks – mõni on jäänud mitmeks aastaks ja arenenud täiesti iseseisvaks tiimiliikmeks,“ räägib Ristikheina Kohviku juhatuse liige Meelika Nõmme.

Meelika sõnul on suvine töö noortele tihti esimene kokkupuude tööturuga – ja seetõttu on oluline pakkuda head esimest kogemust. See loob tugeva sideme ja kasvatab tööandja mainet. „Kui inimene tunneb end meeskonnas väärtustatuna, räägib ta sellest edasi. Meie juurde tullakse tihti soovituste põhjal – just varasemate hooajatöötajate kaudu.“

Ristikheina Kohvik kasutab CVKeskus.ee tööportaali hooajati kindla strateegiaga: kuulutus vormitakse atraktiivseks, pakutakse paindlikkust ja kogu kandideerimisprotsess hoitakse lihtne. Tulemuseks on tugev huvi ja head kandidaadid juba esimestel päevadel. Brändisaadikud suviselt tööpõllult Lisaks uute püsitöötajate leidmisele toob hooajatöö Ristikheina Kohvikusse ka nn uusi brändisaadikuid. „Kui suvine töötaja räägib oma sõpradele, kui äge oli Ristikheina Kohviku meeskonnas töötada, on see kõige tugevam värbamiskanal üldse. See on suusõnaline reklaam, mille mõju kestab kauem kui üks suvi,“ ütleb Meelika. Just seepärast pööratakse ettevõttes tähelepanu ka sellele, kuidas töötajad end tunnevad, kuidas nendega suheldakse ja kui paindlikult on võimalik töö- ja eraelu ühildada. Tõhus süsteem kiireks ja sujuvaks värbamiseks Terminali personalijuht Ketlyn Meeksa rõhutab, et hooajatöö värbamine võib olla ka väga süsteemne ja hästi juhitud protsess – kui kasutada õigeid tööriistu. „CVKeskus.ee tööportaal on meil liidestatud värbamissüsteemiga – see tähendab, et kandideerimised jõuavad otse õigesse kohta ja me saame kiiresti reageerida. Kiirus on hooajalisel värbamisel ülioluline.“ Terminalis töötab üle 300 inimese ja mehitab 24 teenindusjaama üle Eesti. Ettevõte on aastaid leidnud hooajatöötajaid CVKeskus.ee kaudu ja peab oluliseks ka kuulutuse kvaliteeti. „Hästi kirjutatud töökuulutus, selge info ja kiire tagasiside – need kolm asja määravad, kas saad sobiva inimese või jääd konkurendile alla.“ Vetelpäästjate otsingud algasid juba märtsikuus Hooajatöötajate värbamisel kasutab CVKeskus.ee tööportaali ka G4S, kus otsitakse vetelpäästjaid Eestimaa randadesse. G4Si personalidirektori Indrek Sarjase sõnul tasub hooajatöötajate leidmisel varuda natuke rohkem kannatust. G4S alustab suvetööde värbamisprojektiga juba märtsikuus, kuid tihti ei ole hooajatöötajad siis ise veel suvisele tööle mõtlemas. „Mida suvele lähemale, seda suurem huvi tööpakkumiste vastu tekib, kuid siis võib mõne kandidaadi jaoks juba hilja olla, sest populaarsemad kohad täituvad kiiresti,“ julgustab Sarjas hooajatöötajaid endast kiirelt märku andma. Hetkel kuum Soome ehitusplatsil saavad petta välismaalased, ka eestlased Intressid hakkavad taas tõusma, prognoosib Nordea peaanalüütik LHV lükkab enda aktsiatele sisse kõrgema käigu ST Eesti e-kaubanduse mahud jätkavad kasvu

„Lisaks on hea näha, et meie tööpakkumistele kandideerivad ka juba eelnevatel suvedel meil töötanud inimesed ning oleme jõudnud sinnani, kus vanemad, kes on kunagi meil töötanud, suunavad nüüd oma lapsi suveks G4Si tööle,“ lisas Sarjas.

Konkreetne tööpakkumine võrdub kiirem tulemus

„Hooajatööks värbamine pole lihtsalt 'kiirelt keegi appi' ülesanne,“ rõhutab CVKeskus.ee värbamisjuht Grete Adler. „See on võimalus testida oma organisatsiooni võimekust, arendada tööandjabrändi ja ehitada tulevikuks paindlikum personalistrateegia,” kinnitab Adler.

Värbamisjuhi sõnul otsivad hooajatööd tihti inimesed, kes tahavad kiiresti tööle asuda ja väärtustavad selgust. „Mida konkreetsem on tööpakkumine – kus, millal, kui kaua ja mis tasu eest –, seda paremini see töötab. Ja paindlikkus graafikus on tänapäeval paljude jaoks võtmetegur,“ rõhutab Adler.

CVKeskus.ee värbamisjuhi Grete Adleri nõuanded hooajatöötajate värbamiseks: 1. Võta ühendust eelmise hooaja töötajatega Nad tunnevad su äri ja vajavad vähem väljaõpet – lihtne viis säästa aega ja ressursse. 2. Paku paindlikkust Luba võimalusel töötajatel valida oma töö algus- ja lõpuajad (olles siiski kindlatel aegadel kohal) – see teeb pakkumise atraktiivsemaks. 3. Mõtle kastist välja Ära piirdu tavapäraste kandidaatidega – näiteks otsivad koolilõpetajad ja tudengid just nüüd suvetööd. 4. Tegutse kiiresti Tegutsemise kiirus ei lõpe tööpakkumise avaldamisega – sama oluline on anda kandideerinud hooajatöötajatele kiirelt tagasisidet. Hooajatööd otsivad inimesed soovivad kiiresti tööle asuda ning aeglane suhtlus võib tähendada, et hea kandidaat liigub edasi järgmise pakkumise juurde. Kindel ja kiire vastus loob professionaalse esmamulje ning kinnitab kandidaadile, et tema panust väärtustatakse. 5. Muuda end nähtavaks Avalda kiirelt hooajatöö pakkumine Eesti suurimas tööportaalis CVKeskus.ee, mida külastatakse tervelt 3x rohkem kui ühtegi teist tööotsingu kanalit Eestis - nii jõuab sinu tööandja bränd ja pakkumine suurima võimaliku sihtrühmani.

Soodsad värbamisvõimalused: hooajatöö kampaaniapakkumine Eesti suurimas tööportaalis CVKeskus.ee

Kui ametikohtade täitmine on väljakutse, avalda kiirelt hooajaline tööpakkumine Eesti külastatuimas tööportaalis CVKeskus.ee, kus saad ligipääsu värbamisplatvormile, mis sisaldab kõike vajalikku värbamisprojekti haldamiseks.

Avaldada saad nii ühe hooajalise tööpakkumise soodushinnaga kui soetada hooajaks piiramatu paketi või isegi sotsiaalmeedia kampaania võimendusega hooajaliste töötajate värbamispaketi.

CVKeskus.ee tööportaali külastatakse 3x enam kui lähimat konkureerivat tööportaali ja keskmiselt kandideerib hooajalistele tööpakkumistele hetkel rohkem kui 100 tööotsijat.

Alusta värbamist juba täna CVKeskus.ee tööportaalis!