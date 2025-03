Tagasi 28.03.25, 16:36 AI automatiseerib töölõike, mitte töökohti "AI faktori" saates tuleb juttu personalitööst, värbamisest ja sellest, kuidas tehisaru kogu sellesse maailma ära mahub ning mis on juba praeguseks suurematel ettevõtetel automatiseeritud.

MindTitani tegevjuht Kristjan Jansons ja Manpoweri äriarenduse juht Kirke Altrov. Foto: Andres Laanem

Millised on tulevikusuunad, ohud, võimalused ja kas AI koostab teisele tehisarule motivatsioonikirju, arutavad saates MindTitan i tegevjuht Kristjan Jansons ja Manpower i äriarenduse juht Kirke Altrov. Saadet juhib Mart Valner.

Kirke Altrov leiab, et kõige suurem eesmärk personalipoliitikas on leida võimalused personaliseerituse ja paindlikkuse suurendamiseks. "Me oleme viimased kaks aastat üritanud leida lahendust sellele, kuidas ära kaardistada personaalseid vajadusi ja võimekusi ning selle jaoks tuleb arvatavasti AI-põhine keskkond luua, aga see ei tasu ennast Eestis ära, sest mahud on väikesed," leiab Altrov.

Lisaks on saates juttu ka sellest, kas on vaja hoida ära tehisaru kasutamist inimeste tööle kandideerimisel, et keelemudelid ei kirjutaks inimeste motivatsioonikirju ja ei teeks ära praktilisi ülesandeid.

Kristjan Jansons leiab, et tehisintellekti saab töökohal kasutada töötaja abilisena ning kui see saab ära teha kogu töö, peab mõtlema, kas seda töökohta on vaja. "Üldjuhul tuleb lihtsalt mõelda, milliseid praktilisi proovitöid inimestele anda. AI enamasti kipub siiski automatiseerima ülesandeid, harva mingeid töökohti. Samas võib see muuta täiesti ettevõtte tööprotsesse," ütles Jansons.

Täpsemalt personalipoliitika, värbamise ja AI kohta saab kuulda juba saatest.