Tagasi 25.04.25, 09:53 Poliitajakirjanik: USA taandab end peagi rahukõnelustelt Delfi poliitikaajakirjaniku Herman Kelomehe hinnangul tõmbab USA end Ukraina-Venemaa rahukõnelustelt peagi välja.

USA president Donald Trump

Foto: Reuters/Scanpix

Küll aga ei oska ta veel öelda, mis tasemel USA end kõnelustelt taandab. “Kas see tähendab seda, et USA enam ei tegele selle rahuprotsessiga, millel erilist perspektiivi pole niikuinii mitte kunagi olnud, või tähendab see seda, et USA igasugune abi Ukrainale lõppeb olulisel määral,” rääkis Kelomees Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Viimane variant tähendaks Ukrainale päris suurt lööki, leidis ta.

Kelomees tegi veel juttu, kuidas Donald Trump oma valijaskonnale Ukraina otsuseid selgitab ning miks Euroopa peab peagi valima Ukraina ja USA vahel. Samuti rääkis ta, mida oodata täna Venemaalt, kui Steve Witkoff kohtub Vladimir Putiniga.

Vestles Karl-Eduard Salumäe.