Tagasi 25.04.25, 00:45 S&P 500 väljus korrektsiooniterritooriumilt USA aktsiad tõusid neljapäeval kolmandat järjestikust päeva keset lootusi, et USA ja Hiina võivad jõuda kaubanduslepinguni ning Föderaalreserv alandab lähitulevikus intressimäärasid.

Indeks S&P 500 tõusis kolmandat järjestikust päeva.

Foto: Reuters/Scanpix

S&P 500 tõusis 2%, mis on indeksi kolmas järjestikune tõusmise päev. Indeks väljus neljapäeval ametlikult korrektsiooniterritooriumilt ja on Wall Street Journali andmetel nüüdseks tagasi teeninud olulise osa selle aasta aasta kahjumist. Eelneva kahe päeva jooksul on indeks kerkinud 4%. Viimased tõusud on suures osas tingitud optimismist, et tariifide osas võib kaubanduskokkuleppeni jõuda.