USA lubab Hiina tollisõjaga hoogu maha võtta

ST Sisuturundus 22.04.25, 16:11

Ükskõik kui tänapäevane ja hästi juhitud on ettevõte, peitub selle tegelik tugevus inimestes, kes seal töötavad. Just nemad on need, kes loovad usalduse ning kelle motiveeritud tegutsemisel kõik toimib. Ent inimeste leidmine, kel väärtused paigas ja tahe olemas, polegi nii lihtne. Raskemaks muutub personali leidmine siis, kui tegu on väiksema piirkonnaga ning ettevõtte tegutsemisvaldkond spetsiifilisem.