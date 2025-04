Tagasi 28.04.25, 11:35 Sirli Männiksaare poeg teab 14aastaselt, et tahab saada inseneriks Eesti parima juhi kandidaat Ericsson Eesti juht Sirli Männiksaar vedas esimest korda elus raadio hommikuprogrammi. Enda esimeseks intervjueeritavaks valis ta oma 14aastase poja Henriku.

Eesti parima juhi kandidaat Sirli Männiksaar ning tema poeg Henrik.

Foto: Jana Palm

8. klassis käiv Henrik juba teab, et tahab saada inseneriks ning tulevikus eelistaks töötada väiksemas kollektiivis. “Mina pigem ise töötaks väiksemas keskkonnas, kus ma tunnen rohkem inimesi, aga tahan ka, et mul oleks oskus, et ma suudan hakkama saada suurema grupiga inimestega,” rääkis Henrik Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Sirli ja Henrik vestlesid tuleviku ja hariduse üle, missugune peab olema töökeskkond ning millest noored omavahel räägivad.

Henrikut küsitlesid Sirli Männiksaar ja Meelis Mandel.