Tagasi 20.05.25, 08:38 Ivo Suursoo tehisintellektist: varem tegime ühte ülesannet aasta, nüüd kuu IT-lahenduste ettevõtte Oixio tegevjuhi Ivo Suursoo sõnul suudab tehisintellekt nende ettevõtte näitel teha aastajagu tööd ära ühe kuuga.

IT-lahenduste ettevõtte Oixio tegevjuhi Ivo Suursoo.

Foto: Andras Kralla

"Siin see võlu ongi, et kui neli aastat tagasi võttis üks projekt aega 12 kuud, siis nüüd võtab see sama projekt aega kuu. Tehisintellekt valib välja optimeeritud mudelid, kust me saame väga suure ajaefekti," rääkis Suursoo.