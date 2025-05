Tagasi 20.05.25, 14:30 Turundus ja autoriõigused: ettevaatlik tuleb olla ka firma suvepäevadel Turundajad puutuvad järjest rohkem kokku autoriõigustega – eriti seoses muusika, meemide, fotode ja videote kasutamisega. Ka näiteks firma suvepäevadel või Instagrami klipis kõlav muusika võib vajada litsentsi, selgitab Eesti Autorite Ühingu tegevjuht Mati Kaalep.

Eesti Autorite Ühingu tegevjuht Mati Kaalep ja saatejuht Keit Alev.

Foto: Äripäev

“Kui üritusel mängib muusika, siis on see reeglina litsenseeritav – sõltumata allikast,” rõhutab Mati Kaalep saates “Eetris on turundusuudised”.

Saates tehakse selgeks, millal tohib kasutada muusikat turunduses tasuta ja millal on vaja litsentsi, aga vaadatakse ka laiemalt visuaalide, meemide ja tsitaatide kasutamist – mis on lubatud, mis mitte ja mis jääb halli alasse. Tsitaatide puhul peab Kaalepi sõnul olema selgelt viidatud autorile ja konteksti ei tohi moonutada.

Meemide ja tehisintellektiga loodud sisu kasutamisel kerkib esile üks läbiv märksõna: risk. Kuigi internetis ringlevad visuaalid ja naljapildid tunduvad justkui vabakasutuses, ei tähenda nende lihtne leitavus automaatselt, et neid tohib turunduses kasutada. Sageli pole teada, kes on algne autor või kas tegemist on muudetud teosega, millele kehtivad endiselt autoriõigused. Sama kehtib tehisaru loodu puhul – isegi kui sisu loob masin, võib selle aluseks olla kaitstud looming.

Saade annab praktilise ülevaate, mis aitab turundajal orienteeruda parajalt keerulises autoriõiguste maailmas.

Saadet juhib Äripäeva turundusjuht Keit Alev.