Tagasi 22.05.25, 09:35 Kõrge energia hind jätab Eestile kaks valikut Majandusanalüütik Triinu Tapver tõi Pärnu juhtimiskonverentsil antud intervjuus välja, et kuna elektrienergia on Ameerika Ühendriikides keskmiselt 37% ja Hiinas 58% odavam kui Euroopas, on siinsed tööstusettevõtted sunnitud energiatarvet vähendama.

Triinu Tapver rääkis juhtimiskonverentsi laval sellest, kuidas energia hind määrab majanduspoliitilisi valikuid.

Foto: Andras Kralla

Selleks on kaks võimalust – kas on mingid uued sektorid, mis võiks esile kerkida Eestis, või siis on need vanad sektorid, mis on tõesti kõrge energiamahukusega, aga kus tuleb võtta kasutusele uusi tehnoloogiaid, et seda energiamahukust vähendada.