Tagasi 22.05.25, 11:13 Värsked muljed Ameerikast: väiksed tegijad võidavad kaubandussõja USA analüütikud usuvad, et kaubandussõjas on suurte globaalsete firmade ees eelis väikeettevõtetel. Tugev hõõrdumine USA ja Hiina vahel annab võimaluse regionaalsetele tegijatele, rääkis Äripäeva raadios SEB juhatuse liige Peep Jalakas, kes naasis äsja USAst.

SEB juhatuse liige Peep Jalakas külastas USAs Nasdaqit, Microsofti ja mitut varahaldusettevõtet.

Foto: Raul Mee

“Eesti ettevõtted on väikesed, paindlikud ja opereerinud kriisides, need oskused tulevad nüüd kasuks. Kasulik on vaadata USA turu poole. Seni oleme sõltunud Skandinaavia majandusest – kui leida tee globaalsemale turule, lähiregioonist kaugemale, oleks see kindlasti positiivne samm,” on Jalakas veendunud.