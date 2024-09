Tagasi 28.09.24, 13:00 Nädala naksik: majutajad oleks peaaegu Timberlake’i kullasaju maha maganud Nädala alguses tuli surakas: Justin Timberlake ja Imagine Dragons tulevad järgmisel suvel Eestisse. Tõusulaine käis etteruttavalt majutuskohtade ning lühiajaliste üüripindade hinnast üle.

Justin Timberlake’i järgmise suve kontsert pakkus üürikorterite pidajatele nobedate näppude vooru. Foto: Invision/Scanpix

Üürikorterite ja hotellide omanikud hakkasid hoogsalt hindu üles kruvima ‒ sihtides hinnatõusuks just staaride esinemisaegu. Mõne korteri hind on tõusnud isegi 10 korda, tavaline on aga 3‒5kordne hinnatõus.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun