Tagasi 22.07.25, 16:24 USA plaanib Hiina tollitähtaega edasi lükata USA rahandusminister Scott Bessent kohtub järgmisel nädalal oma Hiina kolleegiga ja arutab tõenäoliselt 12. augustile seatud tollitähtaja edasilükkamist, kirjutas Reuters.

USA rahandusminister Scott Bessent avaldas lootust, et ka Euroopa partnerid ühinevad Vene naftale kehstatavate sanktsioonidega.

Foto: ZUMA Press/Scanpix

Bessent ütles Fox Businessile, et kaubandus Hiinaga on „väga heas seisus“. „Ma arvan, et me oleme Hiinaga tegelikult liikunud uuele tasemele, kus see on väga konstruktiivne ja me saame teha – me hakkame tegema – palju asju ära nüüd, kus kaubandus on omamoodi heal tasemel,“ ütles Bessent.