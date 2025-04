Tagasi 14.04.25, 14:00 Emöke Sogenbits: Trumpil ei õnnestu tehaseid USAs kerkima panna ja sellel on mitu põhjust Saates "Tööstusuudised eetris" on külas on rahvusvahelise juhtimiskogemusega tippjuht ja praegune Raumedic Estonia juht Emöke Sogenbits, kellega arutame USA presidendi Donald Trumpi tariifipoliitikat ja selle mõjusid, aga ka Eesti võimalusi, kuidas end tariifisõja mõjude eest kaitsta.

Raumedic Estonia juht Emöke Sogenbits.

Foto: Andras Kralla

Ühe lahendusena näeb Sogenbits väikese ja keskmise suurusega ettevõtete koostööd ja klastrite moodustamist.

Kaitsetööstuse kõrvale kerkib ilmselt teinegi strateegiline tööstusharu ja see on meditsiinitööstus, kus ka Eestil oleks võimalus koostööd tehes ja kõrgema lisandväärtusega tooteid tehes turgu haarata ja majandust toetada, usub Emöke Sogenbits . „Samasugune klaster, nagu on kaitsetööstuses, võiks olla ka meditsiiniseadmete sektoris, sest elanikkond vananeb ja vajadus meditsiinitarvikute järele ei vähene,“ selgitab ta, lisades, et samuti suureneb ka sõjaolukorras nõudlus ravimite ja meditsiinitarvikute järele. Sisuliselt tähendaks edu meditsiiniseadmete sektoris, et Eesti looks endale strateegilisi ja kalleid tooteid, mille müüki toetab trend ja millest on keeruline loobuda ning mida toodaksid Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtted.

USA tariifipoliitika kohta ütleb tippjuht, et suur osa ärimaastikust otsib ilmselt kõikvõimalikke väljapääse, mida teha juhul, kui tariifid tõesti kehtima hakkavad.

„Ma arvan, et hiinlased on aastaid teinud tööd, eeldades, et Trump saab USA presidendiks. Usun, et neil on plaan olemas,“ usub tippjuht, kes on hiinlastega varem koostööd teinud.

Kas tariifid panevad USA majanduse õitsema ja tehased kerkima, nagu usub Donald Trump? „See on paras lapsejutt,“ ei hoia tippjuht end tagasi. „Trump on nagu kalli mänguasja kätte saanud laps, kes katsetab, mida sellega nüüd teha saab. Olen tarneahelaid viinud Hiinasse ja sealt ära toonud. Need tehased ei hakka iseenesest sinna kerkima ja sellel on mitu põhjust.”

„Euroopa on täpselt sama probleemi ees nagu Ameerika: me võime unistada suurtest tööstustest, aga meil tegelikult ei ole selle jaoks tööjõudu,“ märgib ta.

Saadet juhib Harro Puusild.