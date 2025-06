Tagasi 12.06.25, 08:31 Keldo: ettevõtjate finantskirjaoskus läheb suure kella külge Majandus- ja tööstusministri Erkki Keldo sõnul on koalitsiooni suur prioriteet ettevõtjate finantskirjaoskuse parandamine.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo.

Foto: Liis Treimann

"Me teeme programmi, kus me toetame ettevõtjaid, et nad saaksid enda finantskirjaoskust parandada. Et nad oskaks ka rahvusvaheliselt näiteks erinevaid toetusi ja meetmeid küsida," rääkis Keldo.