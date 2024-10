Tagasi 18.10.24, 15:56 Bolt ei kavatse kontoris töötamise nõudega töötajaid kaotada Tehnoloogiaettevõte Bolt ei leia, et kontoris kohal käimise nõude tõttu hakkaksid töötajad lahkuma.

Maailma suurte tehnoloogiahiidude töötajate kontorisse tagasi ajamine jõuab ka Eestisse. Bolti kinnitusel ei usu nad, et neil seetõttu töötajaid vähemaks jääks. Foto: Liis Treimann

“Täna me ei näe, et Eestis selle muutuse tagajärjel meie töötajate arv väheneks. Pigem näeme üha enam, kuidas füüsiline kontoris kohalkäik on viimaste aastate jooksul taas tõusutrendis olnud,” ütles Bolti sisekommunikatsiooni- ja tööandjabrändi juht Mathis Bogens.

