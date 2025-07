Tagasi 01.07.25, 15:43 Rohekiirendi eestvedajad: mõjuhindamine muutub uueks äriliseks standardiks Mõju hindamine annab reaalse konkurentsieelise, väidab rohekiirendi Beamline Accelerator üks eestvedajatest Triinu Lukas.

Aneth Tinnus ja Triinu Lukas Beamline Acceleratorist.

Foto: Mai Kroonmäe

Eesti Rohetehnoloogia Liit viis Startup Estonia algatusel läbi uuringu, mille eesmärk oli koguda teavet Eesti iduettevõtete jätkusuutlikkuse hindamiseks. Uuringu põhjal valmib praktiline mõju hindamise tööriistakast, mis aitab iduettevõtete mõju paremini mõista, mõõta ja teadlikumalt suunata. Äripäeva raadio saates “Cleantech” käisid sellest lähemalt rääkimas Aneth Tinnus ja Triinu Lukas Beamline Acceleratorist.

Lukas rääkis saates, et mõju hindamine pole pelgalt “kasti täitmine”, vaid reaalne konkurentsieelis: “Kui ettevõte saab aru, miks ta midagi teeb – järeltulevate põlvede nimel või investori ootusi täites –, on tal parem arusaam oma strateegilisest suunast.”

Lukas kinnitab, et huvi mõjuhindamise vastu kasvab – näiteks investorid tahavad näha mitte ainult positiivseid jalajälgi, vaid ka riskikohti ja negatiivseid mõjusid. Selleks töötati välja ka praktiline tööriist, mis võimaldab idudel oma jalajälge analüüsida, ilma et see tähendaks kallist ja keerulist protsessi.

Saadet juhib Mart Valner.

