Tagasi 20.06.25, 14:35 Kestlikkus eristab homset turuliidrit keskpärasusest ESG teemad on paljude Eesti ettevõtete jaoks justkui Exceli tabel – vajalik, aga keeruline, tüütu ja sageli arusaamatu. Miks mõned ettevõtted suudavad kestlikkuse edukalt juhtimisse integreerida ja jõuda kuldtasemeni, samas kui teised jäävad paigale tammuma?

Katrin Bats, Viire Viss ja Helen Klettenberg saate “Juhtimisaudit” salvestusel.

Just sellest räägime saates „Juhtimisaudit“, kus külas on Kestliku Ettevõtluse Liidu juhatuse liige Katrin Bats ning Sportland Eesti , FIFAA grupi ja Jalajälg ESG juht Viire Viss. Nad räägivad, miks hirmud ESG ees on tihti psühholoogilised, miks vastutustundlikkus ei tähenda täiuslikkust ning kuidas väikeste, aga järjepidevate sammudega jõuda sisulise muutuseni.

Katrin Bats avab saates Kestliku Ettevõtluse Liidu kujunemisloo ja selgitab, miks ühendati Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik. Tema sõnul vajab Eesti ettevõtlus ühtset, tugevat häält, mis esindab kestlikke väärtusi nii sisemiselt kui ka avalikkuse ees.

„Kestlikkus ei ole üksik projekt ega turunduslik märksõna – see on juhtimisviis,“ rõhutab Katrin Bats. „Kui ettevõte vaatab pikemat perspektiivi, siis näeb ta, et vastutustundlik tegutsemine on kasulik mitte ainult keskkonnale ja ühiskonnale, vaid ka tema enda ärile.“

Artikkel jätkub pärast reklaami

Sportlandi ESG juht Viire Viss toob välja, et nende lähenemine keskendub inimeste tervise ja liikumisharjumuste toetamisele – see loob silla kestlikkuse ja ettevõtte põhitegevuse vahele.

Saates räägib Viire Viss ka oma isiklikust teekonnast: kuidas töö riigikontrolli audititega kujundas tema arusaama süsteemsusest ja andmepõhisusest, mida ta nüüd edukalt ESG juhtimisse rakendab. Samuti räägitakse FIFAA edusammudest vastutustundliku ettevõtluse indeksi raames.

Saadet juhib Helen Klettenberg.