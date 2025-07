Tagasi 22.07.25, 12:18 IShowSpeed tõi Eestile juba kahe päevaga märgatavalt tähelepanu Kuigi lõpptulemust on veel vara mõõta, siis Google’i otsingu statistika näitab, et USA sisulooja ja striimeri IShowSpeedi külastuse järel kasvas kahe päevaga Eestiga seotud otsingute arv 30%, rääkis Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse turismiosakonna juht Anneli Lepp.

Peaminister Kristen Michal tutvustas USA sisuloojale Stenbocki maja. IShowSpeed: "Kas ma tõesti saan abielluda online, lahutada online ... kas te saate lapsi ka online?"

Foto: Jürgen Randma/Riigikantselei

Riigile läks IShowSpeedi külastus maksma 30 000 eurot. “Kui me meediakajastust hindame, siis me oleme väga head tööd teinud. See 30 000 on kindlasti juba kuhjaga ära tasunud,” märkis Lepp Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus avas Lepp, kuidas IShowSpeedi visiit Eestisse teoks sai, kui kiiresti tuli tema külastuseks valmistuda ja miks viidi noori kõnetav sisulooja kaerajaani tantsima ja peaministriga kohtuma. Samuti selgitas ta, kuidas Eesti sellest lühikesest külaskäigust majanduslikku kasu saab.

Juttu tuli ka Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) edasistest plaanidest vähenenud turunduseelarve taustal.

Küsis Neeme Korv.