Tagasi 18.07.25, 14:57 Äripäev eetris: lähed vasakule – saad surma, lähed paremale – kaotad elu Eestit külastanud USA sisulooja ja striimeri IShowSpeedi visiidile kulunud 30 000 eurot läks õigesse kohta, sest kümneid miljoneid noori kõnetav staar tõi korrakski nende teadvusse ilmselt üsna tundmatu sõna “Eesti”, rääkisid ajakirjanikud saates “Äripäev eetris”.

Peaminister Kristen Michal tutvustas USA sisuloojale Stenbocki maja. IShowSpeed: "Kas ma tõesti saan abielluda online , lahutada online ... kas te saate lapsi ka online ?"

Foto: Kuvatõmmis IShowSpeedi otsestriimist Youtube´is

"Mitmed ühiskonna mõtestajad on tulnud lagedale seisukohtadega, mis mõjuvad eluvõõralt. Soovitan ikka ajaga kaasas käia. Mina ka ei teadnud, kes see IShowSpeed on, aga väga vale on jääda kinni aega, kus mõjuisikuid ja suunamudijaid ei olnud. 30 000 on turunduse mõttes väike summa. Hea, et Visit Estonia on sellega kaasa läinud, see oli õnnestunud projekt,” märkis Pille Ivask.