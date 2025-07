Tagasi 24.07.25, 08:50 Hinnatud restoran sulgeb uksed. “Varsti saab ainult hakklihakastet pakkuda” Inflatsioon, maksutõusud ja jahe kevad andsid Michelini tunnustusega Lahepere Villa restoranile tänavu nii suure löögi, et söögikoht paneb uksed kinni. Restorani perenaise Helen Vihtoli sõnul on väikeettevõtjal praegu ebanormaalselt raske toimetada.

Lahepere Villa perenaise Helen Vihtoli sõnul oli meeletu hinna- ja maksukoormuse tõus väikeettevõttele talumatu.

Foto: Madis Veltman

Vihtol rääkis, et Lahepere Villal oli keeruline hinnatõuse klientidele edasi kanda, kuna restoran oli juba kõrgemas hinnaklassis. “Tihti ei saada aru, et kuidas me seda asja teeme, saab ju ka 10 euroga hakklihakastet pakkuda. Aga on erinevaid formaate, erinevaid ettevõtteid, kõik ei taha hakklihakastet pakkuda, aga võib-olla nüüd me jõuame sinna, kus sa ainult sellega saad elada.”

Intervjuus kirjeldas Vihtol, kuidas jõudis perekond otsuseni, et enam pole mõistlik jätkata ja millised on koduse restoraniäri peamised kitsaskohad. Juttu tuli nii käibemaksust, kallist toorainest kui ka teistest väikeettevõtja muredest, aga ka Vihtoli edasistest plaanidest.

Küsis Aivar Hundimägi.

Artikkel jätkub pärast reklaami