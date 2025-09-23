Äripäev
  23.09.25, 17:57

Kopenhaagenisse ilmusid tundmatud droonid, peaminister ei välista Venemaa osalust

Taani peaminister Mette Fredrikseni sõnul sattus Taani infrastruktuur olulise rünnaku alla, kui esmaspäeval tuli tundmatute droonide tõttu sulgeda mitmeks tunniks riigi suurim lennujaam.
Taani politsei pidi esmaspäeva õhtul erakorraliselt patrullima Kopenhaageni lennujaama lähedal, kuna taevasse ilmusid tundmatud droonid.
  • Taani politsei pidi esmaspäeva õhtul erakorraliselt patrullima Kopenhaageni lennujaama lähedal, kuna taevasse ilmusid tundmatud droonid.
  • Foto: AP/Scanpix
  23.09.25, 08:52
Karin Maandi ÜRO julgeolekunõukogust: USA tugev sõnavõtt ei jäänud Venemaale kuulmata
Välisministeeriumi NATO ja julgeolekupoliitika büroo direktor Karin Maandi sõnul oli ÜRO Julgeolekunõukogu istungil liitlaste reaktsioon tugev ja toetav. Eriti jõuline oli aga USA esindaja sõnavõtt, rääkis ta.
  21.09.25, 11:54
Eesti kutsus kokku ÜRO julgeolekunõukogu
Eesti kutsus kokku ÜRO Julgeolekunõukogu, et arutada Venemaa hiljutist õhuruumi rikkumist, teatas välisminister Margus Tsahkna. See on esimene kord 34 aasta jooksul, kui Eesti ise nõukogu kokku kutsub.
  20.09.25, 08:55
Äripäeva arvamusliider: õhuohu pärast kartma ei pea
Me peame olema valmis selleks, et Venemaa võib saata ründedroonid ka Eesti õhuruumi, aga mitte seepärast kartma, ütleb õhuväe staabiülem kolonel Fredi Karu.
  19.09.25, 18:23
Venemaa hävituslennukid rikkusid Eesti õhuruumi
Eesti taotleb NATO artikkel 4 konsultatsioone
Reede hommikul sisenesid Vaindloo saare piirkonnas ilma loata Eesti õhuruumi kolm Venemaa MIG-31 hävitajat, teatas kaitseväe peastaap. Eesti taotleb juhtunu tõttu NATO artikkel 4 konsultatsioone.
Skeletoni asutaja ja juht Taavi Madiberk näitamas 2019. aastal Äripäevale oma tehast Dresdeni lähedal. Nüüd on valmis uus supertehas Leipzigi lähistel, kuid masstootmist seal veel alustatud ei ole. Kinni on aga läinud juba seesama Dresdeni tehas.
  • 22.09.25, 06:00
Mustad pilved särava eduloo kohal. Skeletoni supertehas toppab, Eestis koondatakse
Rand & Tuulbergi omanik Raivo Rand
  • 21.09.25, 12:30
Raivo Rand pakub kortermajade renoveerimiseks lahendust, mis ajaks Jürgen Ligil juuksed püsti
Tegemist oli seni suurima üksikvõlakirja emissiooniga Balti börsi kinnisvaraarendajate seas.
  • 22.09.25, 10:02
Arco Vara võlakirjad märgiti kahekordselt üle
Käesoleva aasta jooksul on Harju Elektri aktsia hind nüüdseks langenud 2,3%.
  • 22.09.25, 11:24
Langeva Harju Elektri aktsiaga tehakse tempokalt tehinguid
Kvantarvutite puhul müüakse veel kaugemat tulevikku.
  • 22.09.25, 15:55
Kvantarvutite uus tulemine tekitab riskiisu
Skeletoni asepresident Arnaud Castaignet ütleb Äripäevale saadetud kommentaaris, et Leipzigi tehase viimane tootmisliin käivitub veel sel aastal ja sel aastal toimub ka tehase ametlik avamine.
  • 22.09.25, 17:07
Skeletoni kommentaar Äripäeva artiklile: 2025 on Skeletoni edukaim aasta
Tallinn Shipyard, BLRT Western Repairs Vakarus ning Turku Repair Yard on tõsine laevaremondigrupp mitte ainult Läänemere, vaid ka Põhja standardite järgi, ütleb BLRT Grupi omanik Fjodor Berman.
  • 22.09.25, 11:45
Suuri projekte allkirjastav BLRT seab sihikule Brasiilia. “Kriis on võimalus”
Volta SKAI võlakirjade kaudu kaasatav kapital suunatakse Põhja-Tallinna populaarseimasse arenduspiirkonda kerkiva kõrghoone arenduse elluviimisse.
  23.09.25, 14:41
Yolo Groupi omaniku Tim Heathi sõnul peab nüüd kasiinoäris valima musta ja valge vahel.
Miljardäri pööre tõi masskoondamise. Tim Heath loobub hallist ärist ning siseneb Lähis-Idasse
Taani politsei pidi esmaspäeva õhtul erakorraliselt patrullima Kopenhaageni lennujaama lähedal, kuna taevasse ilmusid tundmatud droonid.
Kopenhaagenisse ilmusid tundmatud droonid, peaminister ei välista Venemaa osalust
Eelmisel ametiajal pälvis Donald Trumpi sõnavõtt ÜRO peaassambleel naerupahvakuid, sel korral on auditoorium ilmselt märksa aupaklikum.
Trump kõneleb peagi kogu maailma ees. Pragunev maailmakord juhatab sisse uue tuumaajastu
Yolo Groupi omaniku Tim Heathi sõnul peab nüüd kasiinoäris valima musta ja valge vahel.
Miljardäri pööre tõi masskoondamise. Tim Heath loobub hallist ärist ning siseneb Lähis-Idasse
“Distsipliin on elunautimine,” andis Mardo Männimägi vastuse küsimusele, kas ta eelistab distsipliini või elunautimist. See peegeldab tema uskumust, et struktuur ja pühendumus on nauditava ja eduka elu alus, mitte selle piiraja.
Poole miljoni eurose portfelli edulugu: hirm sunnib fotograafist investorit tegutsema
Kriitikud hoiatavad, et globaalse mängupõrgu loomisega võtab riik maineriski ja rahapesuriski, mida me juurde ei taha.
Eesti 200 globaalse mängupõrgu eelnõu jõudis riigikokku
Silvano suuromanik on ettevõtte Baltplast kaudu Toomas Tool. Silvano pesuäril oli keeruline saada oma Venemaa ja Valgevene ärid auditeeritud, kuid lõpuks see siiski õnnestus. Hoiatav ettekirjutus jäi aga finantsinspektsiooni kodulehele üles, kuni kohus nüüd teisiti otsustas.
Toomas Tooli börsifirma võitis kohtus finantsinspektsiooni
Varem Clean Kitcheni nime all tegutsenud söögikomplektide firma Yummy toob ukse taha toiduained ühes retseptidega. Kliendid aga avastavad, et on enese teadmata teinud püsitellimuse. Foto on illustratiivne.
Enese teadmata püsimaksjaks. Tarbijakaitse uurib toidumüüja müügivõtteid
Ørsted sai loa peatatud projekti edasi ehitada, kuid riskid on endiselt üleval.
Ørstedi USA hiigelprojekt sai kohtult jätkamiseks loa
Aktsia hüppas 12%
PwC Baltikumi pettuste ennetamise ja uurimise juht Erki Mägi jagab, kuidas kaitsta ettevõtet uue põlvkonna pettuste eest.
Suurima päevakäibe Balti börsidel saavutas LHV Group, mis mille aktsia kallines enam kui 0,98 miljoni eurose käibega 0,15%.
LHV aktsiaga kaubeldi ligi miljoni euro eest, Wall Streeti pilgud on Powellil
Avaroni juhi Kristel Kivinurm-Priisalmi sõnul müüakse osa USA aktsiainvesteeringutest, et paigutada raha hoopis Euroopasse, kuhupoole hinnatasemete erinevus on endiselt kaldu.
Järsult langev dollar sunnib investeeringuid ümber mängima
Investor Toomase konverentsi programm on kokku pandud investeerimisvaldkonna vaieldamatute tippude kaasabil ning loodud ühe ja ainsa eesmärgiga: et kõik me saaksime enda jaoks paika selge plaani, kuidas investeerida võimalikult edukalt 2026. aastal ja ka edaspidi. Ole sa siis täiesti alustaja või investeerimismaailma tipp.
Siit tuleb võimas salarelv tootluse maksimeerimiseks
Inbanki tegevjuht Priit Põldoja
Inbank pakub investoritele 10aastaseid võlakirju
Tehnoloogiasektoris vedas tõusu Nvidia, mille aktsia rallis 3,97% ja sulgus rekordilisel tasemel 183,61 dollarit.
Wall Street alustas börsinädalat mitme värske rekordiga
Nvidia vedas aktsiarallit
Skeletoni asutaja ja juht Taavi Madiberk näitamas 2019. aastal Äripäevale oma tehast Dresdeni lähedal. Nüüd on valmis uus supertehas Leipzigi lähistel, kuid masstootmist seal veel alustatud ei ole. Kinni on aga läinud juba seesama Dresdeni tehas.
Mustad pilved särava eduloo kohal. Skeletoni supertehas toppab, Eestis koondatakse
Andreas Tiik asutas üle maailma jõudnud firma koos oma vennaga.
Miljonid turundusse ja ämbrid Mehhikos: kolm asutajat panid tellimused plahvatama
Sandra Laur läbis Inglismaal erakoolis kohustusliku sõjalise väljaõppe. Ta meenutab, kuidas ühel võistlusmängul kuulutati ülem „hukkunuks” ja tal tuli ootamatult juhtimine üle võtta ning meeskond kiiresti ümber korraldada. „Selle võistluse me võitsime,” sõnab ta.
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
2023. aastal Äripäevale intervjuud andes ütles Rainer Miltop, et aastatel, kui tema firma enam Kadrioru Pargile valgusfestivali jaoks tehtud tööde eest arveid ei esitanud, tema festivali jaoks töid ei tellinud. Ometigi oli Äripäeval ja prokuratuuril vastupidine info ning nüüd süüdistab prokuratuur teda koos ametnikust elukaaslasega selles, et kasutasid valearvet, et tehtud installatsiooni pealt teenida.
Eesti 200st skandaaliga lahkunud poliitik ja ettevõtja sai koos elukaaslasega kriminaalsüüdistuse
“Mingit emotsiooni ei tekita”
Saates “Äripäeva arvamusliider” räägime ettevõtja ja Rikaste TOPi paikse asuka Urmas Sõõrumaaga rikkusest ja rikastest.
Urmas Sõõrumaa: vaba raha paneb mu lollusi tegema
“Lennuk on mul küll kiviks kaelas”
ESG kiirelt kustunud tähelennul on kolm põhjust: lõdvenevad Euroopa regulatsioonid, majandusraskused ja juhtide meelsus.
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks
Kuus aastat tagasi kogunes USA relvatootja LMT Defence tehasesse esinduslik seltskond, et allkirjastada Eestile automaatrelvade hanke leping. Fotol esiplaanil on üritusel osalenud tollane Eesti suursaadik USAs Jonatan Vseviov.
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks
Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Mantreco juht Jaak Lõhmus (keskel) ja Kadrioru pargi juhataja Ain Järve Kadrioru pargi majandushoone nurgakivi paneku tseremoonial.
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks

Taavi Veskimägi: Ukraina näitab, et rohetehnoloogia säästab elusid
IT-firma kinnitab kanda kaitsetööstuses. "Paljudes kohtades tuleb inimfaktor välja võtta"
Tippjuht: eestlane vingub saunas või köögilauas, Prantsusmaal juba tänavad põleksid
Äripäeva arvamusliider: õhuohu pärast kartma ei pea
Äripäev eetris: maksutõusu ärajätmine on hea, nüüd loobuge ka maksuküüru kaotamisest
