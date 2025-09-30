Tagasi 30.09.25, 12:02 Värskelt müüdud Eesti küberfirma lõikab tehisarust kasu Iisraeli-USA küberturbeettevõte Cyberbit ostis Eesti juurtega Rangeforce’i, et ühendada mõlema firma ajud, mis annab turul ettevõtetele suure eelise.

Rangeforce’i asutaja Taavi Must

Foto: Rangeforce

Cyberbit ja Rangeforce arendavad globaalselt ühtset platvormi, mis ühendab individuaalse oskuste arendamise ja meeskondlikud küberkriisi simulatsioonid.

“Meie turg on kasvav,” rääkis Rangeforce’i asutaja Taavi Must Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Me näeme, et küllaltki paljude tehingute juures meil ei ole isegi konkurentsi või on konkurents väike, mis tähendab seda, et ruumi on sellel turul palju.”

Samas leidis Must, et areneda tuleb nii, et meeskond ja ettevõtte kulud oleksid kontrolli all. “Meie meeskonna nutikus, sealhulgas AI kasutamine, on suureks abiks ja saab olema suureks abiks.”

Must rääkis lähemalt Rangeforce’i müügist Iisraeli-USA küberturbeettevõttele ning selgitas, mis muutused ootavad Eesti juurtega ettevõtet ees.

Intervjueeris Ken Rohelaan.