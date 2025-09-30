Firma tagant varastanud tippjuht peab tagasi maksma üle poole miljoni euro

Martin Kirsberg kohtusse otsust kuulama ei ilmunud. Aasta alguses peetud istungil ütles ta, et ei ole milleski süüdi. Tema kolleeg ja skeemis kaasa mänginud reklaamifirma aga samas rääkisid sisuliselt välja, mida tegid.
Foto: Liis Treimann
Üks reklaamifirmadest tunnistas ka, et mängis skeemitamises kaasa.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Kodumasinate müüja Electroluxi juhid varastasid Eestis aastaid sadu tuhandeid suurfirma tagant, süüdistab prokuratuur. Skeemi aitasid elus hoida reklaami-suhtekorraldusfirmade arved, mis peale vaadates tundusid täiesti süütud.
Lõppeval nädalal tulid avalikkuse ette mitmed lood omanike ja koostööpartnerite erimeelsustest, ennenägematust vargusest, investorite kukkumisest ja kriminaalkahtlustusest, aga ka äride põnevatest käekäikudest.
Euroopas tegutsev konservatiivse riskiga rahastusplatvorm Letsinvest ja litsentseeritud kauplemis- ja arveldussüsteem Axiology hakkavad tegema koostööd, et võimaldada ettevõtetel lihtsamalt ja tõhusamalt võlakirjaemissioone jaotada ning investoritel neid omandada.