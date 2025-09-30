Euroopa oodatuim IPO tuleb kaitsetööstusest

Analüütik ootab, et ettevõte tuleb börsile juba selle aasta jooksul või hilejmalt järgmise aasta alguses.
KNDS (Krauss-Maffei Nexter Defense Systems) on üks juhtivaid lahingutankide tootjaid Euroopas, kes valmistab muu hulgas Saksamaa tanke Leopard 2 ja Prantsusmaa tanke Leclerc. Ettevõtte tegevjuht Jean-Paul Alary kinnitas hiljuti, et on saanud juhatuselt korralduse IPO ette valmistada, kirjutab Kauppalehti.
