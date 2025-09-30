Erakliinikud kergitasid eelmisel aastal käivet

“Ettevõtetele on see väljakutse,’” ütles Kõiv Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Siin tuleb leida neid lisavõimalusi ja -teenistust. Ettevõtted on päris palju läinud seda teed, et avatakse esindusi, kliinikuid, et müügitulu hoida ja kasvatada.”
Samas on ka eratervishoiusektori töötajate arv kerkinud 6%.
Intervjuus tutvustas Kõiv ka hambaravi- ning meditsiiniseadmete tootjate ja müüjate konkurentsiraporteid.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Vestles Ken Rohelaan.
Erakliinikute müügituli aitavad kergitada uued esindused