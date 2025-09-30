Asekantsler: kool on lapse põhitöö

Täiskoormusega töötamine ei saa käia käsikäes kvaliteetse hariduse omandamisega, kirjutas majandusministeeriumi töö- ja võrdsuspoliitika asekantsler Ulla Saar vastukajaks Äripäeva artiklile uutest reeglitest, mis piiravad noorte töötamist.
Majandusministeeriumi töö- ja võrdsuspoliitika asekantsler Ulla Saar.
Foto: Erakogu
Riigi eesmärk on toetada lapsi haridustee jätkamisel peale põhikooli, sest see loob neile vajalikud eeldused tulevaseks kvaliteetseks tööeluks. Üksnes põhiharidus ei taga tänapäeva tööturul ja muutuvas maailmas ei tasuvat ametit ega kindlustunnet tulevikuks.
