Äripäev eetris: Tallinna Lennujaam hoiab Ryanairi väljapressimisest hoolimata selja sirge Tallinna Lennujaama vastus Ryanairi ähvardustele ja otsustele oli igati asjakohane ja õiglane, leidsid Äripäeva ajakirjanikud saates „Äripäev eetris".

Tallinna Lennujaam hoiab selga sirge ning ei allu Ryanairi väljapressimisele, kiitis ajakirjanik Karl-Eduard Salumäe. „Kui minna kaasa nende niisuguse äritaktika ja käitumismustriga, siis see lahendab olukorra ainult korraks. See tähendab seda, et tulevikus tullakse juba uute nõudmiste ja survestamisega,“ leidis ta.